Голкіпер Ліверпуля відзначився гольовою передачею з власного штрафного: відео голу

Ліверпуль у 26 турі здобув впевнену перемогу над Норвічем (3:1). У другому взятті воріт гостей участь взяв голкіпер "мерсісайдців" Беккер Аліссон.

Рідкісний гольовий пас воротаря

Усі голи у матчі були забиті у другій 45-хвилинці. Але цих шедеврів вартувало так довго чекати. Першими нулі на табло розмочили гості. 16 хвилин знадобилось господарям, щоб зрівняти рахунок, повідомляє 24 канал.

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Красивим голом через себе у падінні відзначився Садіо Мане.

Вже через три хвилини Ліверпуль вийшов уперед. Безпосередню участь у цьому голі взяв голкіпер "мерсісайдців" Беккер Аліссон. Воротар господарів вибив дуже далеко від воріт, м'яч перед штрафним підхопив Салах, красиво обіграв суперників та пробив повз голкіпера Норвіча.

У сезоні-2021/2022 Аліссон провів 31 матч, у яких пропустив 24 голів та 16 поєдинків зіграв на нуль. Беккер посідає місце у рамці воріт Ліверпуля з 2018 року.

Аліссон відзначився гольовим асистом на Салаха.

Ще один м'яч у складі господарів забив Луїс Діас, який поставив яскраву крапку у поєдинку. У підсумку – 3:1 переконлива перемога Ліверпуля.

Ця звитяга дозволила команді Юргена Клоппа скоротити відставання від лідера, яким є Манчестер Сіті. "Містяни" втратили очки у домашній грі проти Тоттенхема, програвши "шпорам" (2:3).

Тепер відставання "мерсісайдців" від першого місця складає 6 очок.

Відеоогляд матчу Ліверпуль – Норвіч (асист Аліссона з 2:07)