Голи-близнюки: гравець в Англії ледь не порвав сітку після ударів у дев'ятку – відео
Джерело:24 канал
Півзахисник команди Вест Бромвіч Алекс Моватт не перестає приємно дивувати у Чемпіоншипі. Футболісту вдалось забити двома однаковими ударами.
Шалена гармата англійця
26-річний центральний півзахисник – один із претендентів на звання автора найкращого голу сезону у Чемпіоншипі. Алекс Моватт відзначився голами-близьнюками в Англії.
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Від неймовірних голів футболіста постраждали Блекберн та Кардіфф. Моватт у грі проти Блекберна забив вже на першій хвилині зустрічі, а у грі проти Кардіффа Алекс став автором третього взяття воріт суперника.
Відзначимо, що обидва матчі були переможними для Вест Бромвіча – 1:2 та 0:4 відповідно.
Обидва рази футболіст зловив м'яча на ногу на межі штрафного, потужно пробивши в один дотик. М'яч за космічною траєкторією залетів у дев'ятку воріт. Такі постріли голкіпери просто не беруть.
Відео красивого голу Моватта
Гол-близнюк від Моватта: відео
- Алекс Моватт відіграв за клуб у новому сезоні 10 матчів, у яких забив три голи та віддав один асист.
- Після 10 турів Вест Бромвіч лідирує у Чемпіоншипі, у його активі 22 очки.