Футболіст збірної України Шахов забив гол своєму колишньому клубу в Греції: відео

25 січня 2021 , 08:27
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Український хавбек АЕКу Євген Шахов відкрив рахунок в матчі з ПАОКом у 18-му турі чемпіонату Греції. У підсумку, цей гол допоміг команді зіграти внічию – 2:2.

ПАОК – АЕК 2:2

Голи: Креспо, 40, Вірєінья, 70 – Шахов, 18, Галанопулос, 50

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На 18-й хвилині Шахов забив з передачі Леві Гарсії. Про це пише 24 канал.

Відео голу Шахова

Ще один українець Дмитро Чигринський почав поєдинок на лаві запасних. Попередні чотири матчі захисник не потрапляв у заявку.

  • Зауважимо, що Шахов забив гол своїй колишній команді, адже він виступав за неї в 2016-2019 роках.
  • Це вже другий гол для Євгена Шахова за АЕ". До грецького клубу українець приєднався минулого літа як вільний агент. Перед цим півзахисник виступав за італійський Лечче.