Футболіст збірної України Шахов забив гол своєму колишньому клубу в Греції: відео

Український хавбек АЕКу Євген Шахов відкрив рахунок в матчі з ПАОКом у 18-му турі чемпіонату Греції. У підсумку, цей гол допоміг команді зіграти внічию – 2:2.
Голи: Креспо, 40, Вірєінья, 70 – Шахов, 18, Галанопулос, 50
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На 18-й хвилині Шахов забив з передачі Леві Гарсії. Про це пише 24 канал.
Відео голу Шахова
Ще один українець Дмитро Чигринський почав поєдинок на лаві запасних. Попередні чотири матчі захисник не потрапляв у заявку.