Гол Петряка приніс важливу перемогу Фехервару у матчі з шедевром в Угорщині

Фехервар 16 жовтня приймав Гонвед у чемпіонаті Угорщини. Гол українця Івана Петряка приніс господарям перемогу.

Переможний гол українця

27-річний Іван Петряк вийшов у стартовому складі Фехервара. Лівий вінгер забив переможний гол команди.

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Вже на 55-й хвилині український футболіст подвоїв перевагу господарів – 2:0. Однак через п'ять хвилин гості скоротили перевагу суперника до мінімуму. Але на більше їх не вистачило. У підсумку – 2:1 перемога Фехервара.

Петряк провів на полі 70 хвилин та пішов відпочивати на лаву для запасних. Українець приніс важливу перемогу команді. Інший українець у складі господарів Євген Макаренко провів на полі увесь поєдинок, отримавши попередження.

Для Петряка цей гол став другим у сезоні-2021/2022. За 9 поєдинків в усіх турнірах Іван відзначився ще й одним асистом.

Після 9 турів Фехервар із 14 очками йде на 4 місці.