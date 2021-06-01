Гол футболіста Шахтаря потрапив у топ-10 найкращих у Лізі чемпіонів: відео

1 червня 2021 , 16:21
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Джерело:

24 канал

Футболіст Шахтаря Манор Соломон став автором одного з найкращих голів у Лізі чемпіонів за версією УЄФА. Гравець "гірників" забив один із переможних м'ячів у поєдинку з Реалом.

УЄФА у підсумках сезону оголосила імена авторів десяти найкращих голів розіграшу Ліги чемпіонів.

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Гол Соломона став третім для Шахтаря у матчі проти Реала. Вінгер "гірників", отримавши пас від Тете, пробив точно у правий від голкіпера кут.

До слова. Соломон у розіграші Ліги чемпіонів 2020/21 забив два м'ячі у шести поєдинках. Другий гол ізраїльтянина припав також на матч проти Реала – у п'ятому турі групового етапу.

Хто ще потрапив у список

  • Мегді Таремі 
  • Аласан Плеа 
  • Карім Бензема
  • Лука Модріч
  • Ліонель Мессі
  • Олів'є Жиру
  • Неймар
  • Манор Соломон
  • Анхеліньо
  • Кіліан Мбаппе

Топ-10 найкращих голів Ліги чемпіонів 2020/21: дивіться відео

 

Автор: Юрій Семенюк