Гол футболіста Шахтаря потрапив у топ-10 найкращих у Лізі чемпіонів: відео

Футболіст Шахтаря Манор Соломон став автором одного з найкращих голів у Лізі чемпіонів за версією УЄФА. Гравець "гірників" забив один із переможних м'ячів у поєдинку з Реалом.

УЄФА у підсумках сезону оголосила імена авторів десяти найкращих голів розіграшу Ліги чемпіонів.

До слова Проєкт Мінцифри та FAVBET "Цифровізація бібліотек" визнано найкращим на PR марафоні

Гол Соломона став третім для Шахтаря у матчі проти Реала. Вінгер "гірників", отримавши пас від Тете, пробив точно у правий від голкіпера кут.

Хто ще потрапив у список

Мегді Таремі

Аласан Плеа

Карім Бензема

Лука Модріч

Ліонель Мессі

Олів'є Жиру

Неймар

Манор Соломон

Анхеліньо

Кіліан Мбаппе

Соломон у розіграші Ліги чемпіонів 2020/21 забив два м'ячі у шести поєдинках. Другий гол ізраїльтянина припав також на матч проти Реала – у п'ятому турі групового етапу.

Топ-10 найкращих голів Ліги чемпіонів 2020/21: дивіться відео