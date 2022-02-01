Гол Маліновського визнали найкращим в Аталанті в грудні: відео гарматного удару під перекладину

Руслан Маліновсткий забив гол у ворота Наполі 4 грудня 2021 року. Цей гол визнали найкращим в Аталанті за грудень.

У матчі проти Наполі Маліновський вийшов у стартовому складі. І на сьомій хвилині відкрив рахунок у зустрічі. Він дочекався пасу від Сапати та потужно пробив під перекладину воріт.

Відео голу Маліновського у ворота Наполі



Правда згодом Наполі двічі забив. Але після цього двічі у воротах суперника відзначилися гравці Аталанти та виграли цей матч. Лише після цього Маліновський покинув поле.

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Майже через дві місяці після того, як цей гол було забито, його було визнано найкращим голом Аталанти в грудні 2021 року.

Хоча ще до цього Маліновський був визнаний найкращим гравцем Аталанти в грудні. А тако потрапив до символічної збірної чемпіонату Італії за підсумками 2021 року.