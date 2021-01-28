Гол Харатіна приніс першу перемогу Ференцварошу Реброва в 2021 році: відео

Ференцварош Сергія Реброва 27 січня зіграв на виїзді проти Будафока у рамках 5 туру чемпіонату Угорщини. Харатін поставив крапку у розгромі суперника.

Джерело: 24 канал

Ференцварош підійшов до матчу у статусі лідера чемпіонату Угорщини. У стартовому складі за гостей на поле вийшов Ігор Харатін, а от Олександр Зубков залишився на лавці для запасних.

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Перша перемога у новому році

Команда Сергія Реброва вже з перших хвилин володіла перевагою у матчі. На 25-й хвилині гості відкрили рахунок завдяки удару Узуні. Перша 45-хвилинка завершилась мінімальною перемогою Ференцвароша – 0:1.

По перерві Чонтош подвоїв рахунок. Гравці Будафока не змогли відповісти тією ж монетою. Натомість на 67-й хвилині гості заробили пенальті. До 11-метрової позначки підійшов українець Харатін та легко розвів голкіпера та м'яч у різні кути воріт.

Своїх майже 30 хвилин у матчі отримав інший українець Зубков. Але за цей період вінгер не зумів відзначитись результативними діями. Матч завершився впевненою перемогою Ференцвароша – 0:3. Ця звитяга стала першою для підопічних Реброва у новому 2021 році.

Після успіху Ференцварош переконливо лідирує у чемпіонаті, випереджаючи найближчого конкурента Фехервара на 10 очок.

Відео голу Харатіна з пенальті