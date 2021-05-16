Гол ексгравця Динамо Віди привів Бешикташ до чемпіонства у Туреччині: відео

Захисник Бешикташа Домагой Віда відзначився голом в останньому 40 турі Суперліги Туреччини. Його результативний постріл приніс перемогу та чемпіонство команді.

Дебютний трофей Віди

32-річний Домагой Віда, який раніше виступав за київське Динамо, вже на 10-й хвилині розмочив нулі на табло у матчі проти Гезтепе. Хорват впритул ударом головою розстріляв володіння суперника.

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У цьому сезоні Віда зіграв за Бешикташ 38 матчів, у яких забив 6 голів. Його контракт із клубом розрахований до кінця червня 2022 року.

Ще до перерви господарі зрівняли цифри на табло, але клуб Віди таки вирвав перемогу – 1:2. Ця звитяга дозволила Бешикташу з 84 очками вийти на перше місце у таблиці.

Галатасарай має таку ж кількість набраних пунктів. Однак золоті нагороди на свої шиї одягнули футболісти Бешикташа через кращу різницю забитих та пропущених голів в особистих зустрічах. Обидва лідери Суперліги потрапили до кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів.

Для клубу Віди цей титул став вже 16-й у чемпіонаті Туреччини. Домагой Віда виступає за турецький гранд протягом 3,5 років, але для нього цей трофей став дебютним у футболці "чорних орлів".

Гезтепе – Бешикташ відеоогляд