Гол ексфутболіста збірної України допоміг команді вирвати перемогу у Фінляндії: відео
5 жовтня 2021 , 08:37Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Український півзахисник Денис Олійник наближається до позначки у 10 голів у сезоні. Футболіст відзначився черговим голом у чемпіонаті Фінляндії.
Допоміг команді перемогти
Сталось це матчі на виїзді для СЙКа проти ХІКа. Лівий вінгер гостей з України зрівняв рахунок на табло наприкінці поєдинку.
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Гості отримали право на 11-метровий удар. Пенальті взявся виконувати Денис Олійник. Українець впевнено розвів м'яч та голкіпера у різні кути воріт. Результативний постріл Олійника додав впевненості команди, яка вже у компенсовані арбітром хвилини до основного часу вирвали гостьову перемогу.
У підсумку – 2:3 перемога команди Олійника.
- У цьому сезоні український півзахисник провів за фінський клуб 29 матчів в усіх турнірах ,у яких наколотив 8 голів та віддав два асисти. Денис проводить один із найрезультативніших сезонів за останні роки.
- Його контракт із СЙКом розрахований до кінця 2021 року. Виступає українець за фінський клуб із 2018 року.
Гол Олійника: відео