Globe Soccer Awards: тренер збірної України претендує на звання найкращого наставника року
Джерело:твітер Globe Soccer Awards
Головний тренер жіночої збірної України з футболу Льюїс Кортес увійшов до списку номінантів на звання найкращого наставника у світі за версією Globe Soccer Awards. Кортес увійшов у шорт-лист завдяки заслугам у жіночій команді Барселони.
Стали відомі всі номінанти на звання найкращого тренера року за версією Globe Soccer Awards.
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Серед конкурентів іспанського фахівця головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам, керманич італійців Роберто Манчіні, німець Ханс-Дітер Флік, головний тренер збірної Бразилії Тіте, Аргентини – Ліонель Скалоні, Каспер Юмланд – Данії та Гарет Саутгейт, який очолює Англію. Також у списку і клубні тренери – Антоніо Конте (Тоттенхем), Унаї Емері (Вільярреал), Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті), Томас Тухель (Челсі) та Крістоф Галтьє (Ніцца).Зверніть увагу! Голосування відбувається на сайті Globe Soccer Award. Церемонія вручення нагород відбудеться 27 грудня у Дубаї (ОАЕ).
Хто такий Луїс Кортес
- У жіночій команді цього клубу він працював з 2009 року. У 2019 році став головним тренером. У 2020 та 2021 році він оформив золотий дубль з командою, вигравши чемпіонат та Кубок Іспанії. Окрім того, у 2020 році Барселона здобула і Суперкубок Іспанії.
- Чи не найбільшим досягненням стала перемога Барселони під його керівництвом у фіналі жіночої Ліги чемпіонів у 2021 році. У 2019 році команда теж грала у фіналі, але програла Ліону.
- Завдяки цьому у 2021 році Луїс Кортес отримав звання найкращого тренера жіночих команд за версією УЄФА.
- Варто додати, що Луїс Кортес лише 17 листопада офіційно очолив жіночу збірну України з футболу.