Глава Top Rank Арум може спробувати повернути Ломаченка на ринг заради бою з Хейні

Новоспечений абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні може вийти на ринг проти Василя Ломаченка. Організацією цього бою може зайнятись сам Боб Арум.

Арум готовий взятись за мегабій

У ніч на 5 червня Девін Хейні відібрав чемпіонські титули у Джорджа Камбососа та звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. За інформацією журналіста Майкла Бенсона, вже у наступному поєдинку Василь Ломаченко може спробувати повернути собі свої пояси.

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Сам глава Top Rank Боб Арум готовий взятись за організацію цього бою між українцем та новоспеченим чемпіоном світу.

Боб Арум повідомив, що хотів би влаштувати бій Девін Хейні – Василь Ломаченко за титули Хейні WBA, WBC, IBF та WBO у легкій вазі,

– написав Бенсон.

Щоправда, у контракті бою Камбосос – Хейні був прописаний реванш у разі поразки Джорджа. Що і сталось. Судді за одноголосним рішенням віддали перемогу Девіну, який мав значно цікавіший вигляд на ринг, ніж його австралійський суперник.

Камбосос з повагою прийняв свою поразку, подякував американцю за бій та натякнув на реванш. Австралієць, який програв на очах рідних уболівальників, анонсував, що друге протистояння відбудеться ще до листопада 2022 року.

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