Очільник МОК звинуватив Путіна у залученні Валієвої у своїх політичних цілях
8 березня 2024, 15:23Читать новость на русском
Джерело:AP
Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах висловився щодо Каміли Валієвої поруч з президентом Росії на одному заході. Він зазначив, що її використали у політичних цілях.
За словами Баха, 17-річну спортсменку використали тим, що вона була присутня поруч із президентом Росії Володимиром Путіним. Це відбулося на церемонії відкриття" Ігор Майбутнього" в Казані 21 лютого.
Дивіться також Російських та білоруських тенісистів допустили до Олімпіади-2024
Заява Баха щодо Путіна
"Тепер її ще й використали в політичних цілях, поставивши поруч із президентом Путіним на церемонії відкриття так званих "Ігор Майбутнього".
Тим самим, демонструючи неповагу до всіх світових антидопінгових правил", – заявив Бах.
Що відомо про допінг-скандал за участі Валієвої
- Після позитивного допінг-тесту російської спортсменки Каміли Валієвої її результати були анульовані. Її бали, які становили 20 з 74 загальних балів, були скасовані. Це призвело до втрати золотої медалі олімпійською збірною Росії, яка опустилася на третє місце.
- У командному змаганні перше місце було присуджено збірній США, друге місце зайняла Японія. Збірній Канади дійшло лише одного бала для здобуття бронзової медалі.
- Процес розгляду справи у CAS тривав з листопада 2022 року, після чого WADA вимагала дискваліфікації Валієвої на чотири роки. Цей вердикт був підтверджений Спортивним арбітражним судом.
- Дискваліфікація Валієвої від участі у фігурному катанні почалася з 25 грудня 2021 року. Крім заборони на участь у змаганнях, російській фігуристці були анульовані всі медалі, нагороди та призові кошти за її участь у турнірах, включно з "золотом" чемпіонату Європи-2022.