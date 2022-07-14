Ще одна нагорода для України
18-річна художня гімнастка принесла Україні бронзову медаль у вправі зі стрічкою. За підсумками змагань Вікторія Онопрієнко отримала від суддів 31,750 бала, пише 24 канал.
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Онопрієнко поступилась у програмі лише переможниці вправи з Ізраїлю Дар'ї Атамановій та суперниці з Болгарії Боряні Калейні, яка стала другою.
Однак не лише Вікторія виступала під синьо-жовтим прапором. Інша українська гімнастка Поліна Каріка з результатом 27.650 посіла восьму позицію.