Гімнаст Верняєв не потрапив у збірну України на ЧЄ через відсторонення від змагань

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв залишився поза заявкою на чемпіонат Європи, який відбудеться у квітні 2021 року. Україну представлятимуть 10 спортсменів.

Збірна України оприлюднила список спортсменів, які поїдуть захищати український прапор на чемпіонаті Європи-2021. У складі нашої команди увійшли 10 спортивних гімнастів – 6 хлопців та 4 дівчини.

До теми Олімпійський чемпіон Верняєв відсторонений від змагань

У списку відсутній дворазовий призер Олімпіади-2016 у Ріо-де-Жанейро Олег Верняєв.

Склад України на чемпіонат Європи

Жінки

Діана Варінська

Анастасія Бачинська

Анастасія Мотак

Єлизавета Губарєва

Чоловіки

Ігор Радівілов

Петро Пахнюк

Євген Юденков

Роман Ващенко

Владислав Грико

Назар Чепурний

З чого все почалось: коротко

Чемпіонат Європи відбуватиметься з 21-25 квітня.

На початку січня з'явилась несподівана інформація про відсторонення Верняєва. Олег не зможе брати участь у змаганнях до кінця завершення розслідування. Справа може стосуватися й допінгу, однак точної інформації поки немає.

Сам спортсмен та його тренер ніяк не коментують таку дискваліфікацію. Гімнаст продовжує тренуватись та відновлюватись після травми. Наразі йде розгляд справи.

Верняєв вже одного разу не поїхав на чемпіонат Європи. Тренер української збірної сказав, що причиною цього стали мікротравми спортсмена.