Японка вивчила гімн України за два дні та заспівала його в Токіо: вражаюче відео

Фанатка футболу з Японії прониклась головною українською піснею. Перед грою Шахтаря у Токіо вона показала, як вивчила текст нашого гімну.

Після завершення осінньої частини сезону 2023-2024 донецький Шахтар відправився у Японію із благодійною місією. "Гірники" відіграли товариський матч проти місцевої команди Авіспа з міста Фукуока.

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Сама ж гра пройшла на Національному стадіоні в Токіо та викликала зацікавленість з боку місцевих фанатів. На матч завітали як українці, що живуть в Японії, так і місцеве населення.

Особливо вразила цікава японська жіночка, яка прониклась українською культурою. Японка вивчила гімн України всього за два дні та заспівала його біля стадіону.

Відео японки, яка співає гімн України:

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Відзначимо, що гра завершилась результативною нічиєю (2:2). За донеччан голами відзначились Данило Сікан та Мар'ян Швед. Всі кошти, виручені за проведення матчу, Шахтар відправить українцям, які постраждали від війни з Росією.