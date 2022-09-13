Герой Шахтаря в Лізі чемпіонів пригадав, як він виступав в Селтіку

У середу, 14 вересня, Шахтар зіграє проти Селтіка в Лізі чемпіонів. У складі "гірників" виступає Мар'ян Швед, який свого часу був футболістом шотландського клубу.

Швед став героєм матчу проти РБ Лейпциг в Лізі чемпіонів. Півзахисник оформив в цьому матчі дубль, а "помаранчево-чорні" перемогли 4:1. Тепер на команду очікує гра проти Селтіка.

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У 2019 році Швед став гравцем Селтіка. Його трансфер з львівських Карпат відбувся ще в січні 2019 року, але до нової команди гравець приєднався аж в травні цього року. Однак заграти в новому клубі гравцю не вдалося. За рік він зіграв лише в трьох матчах, загалом провівши на полі 40 хвилин. Але навіть тоді вдалося відзначитися забитим голом – у кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Пам'ятаю дебют у Селтіку – це теж було в Лізі чемпіонів, тільки у кваліфікації. Розцінюючи мій період у Селтіку, то, коли повернутися назад, я б зробив так само і перейшов би до цієї команди. Так, мені не вдалося заграти там, але кожен тренер має власне бачення і кожен тренер обирає стартовий склад сам, тому я не можу нічого сказати", – заявив перед матчем проти Селтіка Швед.

Через рік після трансферу, у 2020 році, Швед відправився в оренду в бельгійський Мехелен. Там він зумів "перезавантажити" кар'єру, і його контракт викупили. А у 2022 році він став гравцем Шахтаря. За цей час змінився і Селтік.

"Не сказав би, що дуже добре знаю цю команду. Тому що два роки тому, коли я перебував там, це була геть інша команда порівняно з нинішньою: лишилося тільки два гравці з основного складу. Тож я не багато про них знаю, але нам тренерський штаб розповів, і я сам бачив нарізки з матчів, тому можу зазначити, що це гарна команда зі швидкими флангами, яка пресингуватиме нас. Але ми готові до цього. Сподіваюсь, якщо покажемо свою гру, то досягнемо позитивного результату", – заявив Швед.