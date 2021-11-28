Герой фіналу Кубка Лібертадорес впав після дотику по спині від судді: відео симуляції року

Палмейрас зіграв проти Фламенгу у фіналі Кубка Лібертадорес. Господарі святкували перемогу, але найбільше запам'ятались не голи.

Акторську гру, яку не оцінив арбітр

Фінал турніру завершився перемогою Палмейраса з рахунком 2:1. Перемогу принесли голи Рафаеля Вейга та Дейверсона Брума. У складі гостей єдиним результативним ударом відзначився Габріель Барбоза.

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Переможне взяття воріт було оформлене на 95 хвилині. Якраз Брума став найкращим гравцем вирішального поєдинку.

Однак футболіст відзначився не лише грою, а й акторською грою. Наприкінці овертайму суддя поплескав по спині Дейверсона. Той відчувши дотик до себе впав на газон. Гравець тримався за спину та корчився від болю – симуляція року.

Такими діями Брум вирішив потягнути час матчу на користь своєї команди, яка вела у рахунку.

Для 30-річного нападника Брума це взяття воріт суперника стало 5-м у 31-му матчі цього сезону.

Палмейрас втретє переміг у Кубку Лібертадорес. Відзначимо. що у складі переможців грає екснападник Шахтаря Луїс Адріано, але у фіналі він не з'явився на полі, просидівши весь матч на лаві запасних.

Відео моменту симуляції