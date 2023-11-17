Повторення найкращого результату в кар'єрі: Гераскевич успішно розпочав сезон на Кубку світу

Закінчився перший етап Кубка світу-2023/2024 зі скелетону. Він відбувався в китайському Яньцині.

Старт сезону став дуже успішним для єдиного українського представника у скелетоні на етапах Кубка світу. Владислав Гераскевич повторив свій найкращий результат у кар'єрі на такому рівні, посівши шосте місце, пише 24 Канал.

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Чудовий початок сезону

У першому заїзді український спортсмен фінішував восьмим, показавши час 1:01.48 хвилини з відставанням від лідера в 0.77 секунди. У другій спробі Гераскевич продемонстрував кращий результат – 1:00.95 та зміг піднятись на дві позиції.

Фінальний час українського спортсмена – 2:02.43 хвилини. Це дозволило Владиславу посісти шосте загальне місце та повторити свій рекорд на етапах Кубка світу, раніше аналогічний результат йому вдалося продемонструвати на етапі в латвійській Сігулді в сезоні-2021/2022.

Скелетон (чоловіки). Перший етап Кубка світу-2023/24. Яньцин

Крістофер Гроттер (Німеччина) 2:01.20 хвилини Чень Веньхао (Китай) +0.43 Янь Веньган (Китай) +0.48 Юнг Син Гі (Республіка Корея) +0.82 Інь Чжен (Китай) +0,92 Владислав Гераскевич (Україна) +1.23

Зазначимо, що попередній сезон Кубка світу Владислав Гераскевич закінчив на 13-му місці в загальному заліку. Його найкращим результатом була десята позиція на першому етапі в Канаді.

. Наступний етап Кубка світу відбудеться 8 грудня у французькому Ла-Плані.