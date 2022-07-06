Гераскевич жорстко розкритикував ексбіатлоністку України, яка засвітилася у російській формі

Колишню біатлоністку збірної України Катерину Бех виключили зі складу національної команди на початку квітня. Все через те, що спортсменка відсиджувалася в Росії та жодного слова не сказала про війну, яку розв'язала Росія.

Гераскевич розніс Бех, яка втекла до Росії

Нещодавно Бех у своїх соцмережах опублікувала світлину у формі збірної Росії. Скелетоніст Владислав Геравсевич прокоментував скандальне фото.

До теми Колишня біатлоністка України Бех похизувалась світлиною у формі збірної Росії

"Фу, гидота. Ось саме тому нам не треба натуралізовувати кацапню. Орка з болота можна витягнути, а болото з орка – ніяк.

Орку абсолютно все одно на колег по команді, на тренерів, на вкладені державою кошти. Воно під час війни повертається в болото і виставляє такі фото", – написав Гераскевич.

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