Гераскевич жорстко розкритикував ексбіатлоністку України, яка засвітилася у російській формі
6 липня 2022 , 09:39Читать новость на русском
Джерело:твітер Владислава Гераскевича
Колишню біатлоністку збірної України Катерину Бех виключили зі складу національної команди на початку квітня. Все через те, що спортсменка відсиджувалася в Росії та жодного слова не сказала про війну, яку розв'язала Росія.
Гераскевич розніс Бех, яка втекла до Росії
Нещодавно Бех у своїх соцмережах опублікувала світлину у формі збірної Росії. Скелетоніст Владислав Геравсевич прокоментував скандальне фото.
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"Фу, гидота. Ось саме тому нам не треба натуралізовувати кацапню. Орка з болота можна витягнути, а болото з орка – ніяк.
Орку абсолютно все одно на колег по команді, на тренерів, на вкладені державою кошти. Воно під час війни повертається в болото і виставляє такі фото", – написав Гераскевич.
Що відомо про біатлоністку
- Дворазова чемпіонка світу серед юніорок втекла на малу батьківщину одразу після початку повномасштабної війни. Через це біатлоністку позбавили права виступати за збірну.
- У квітні ж жіночої команди виключили трьох натуралізованих росіянок. Йдеться про Катерину Бех, Ольгу Абрамову та Оксану Москаленко.
- З моменту початку війни Росії проти України ці біатлоністки перебувають на території Росії. Вони виїхали з України в день повномасштабного вторгнення РФ. До цього спортсменки перебували на зборі в Сянках, що на Львівщині.
- Бех ігнорувала запити ЗМІ щодо коментаря про війну. Спортсменка на момент повномасштабного вторгнення була в Росії та жодним чином не прокоментувала дії своєї влади.
- 23-річна біатлоністка так і не змогла закріпитися в основі, проте регулярно виступала за команду "В". У її активі є нагороди з етапів кубка IBU. У 2019 Бех здобула два "золота" на ЧС серед юніорів.