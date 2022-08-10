російські спортсмени – інструмент пропаганди, – Гераскевич про усунення ворогів від змагань

російський спорт та його атлети продовжують падати у яму, з якої вони не зможуть вибратись протягом довгих років, а, можливо, й назавжди. Багато спортсменів ворожої країни можуть закінчити професійну кар'єру на її піку.

Гераскевич: Вони намагаються зробити себе жертвами

російських та білоруських спортсменів можуть не допустити на Олімпійські Ігри-2024, які відбудуться у Парижі. Такий крок може "поставити хрест" на кар'єрі багатьох атлетів цих ворожих країн. Тому росія хоче провести у себе свою жалюгідну "Олімпіаду".

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Український скелетоніст Владислав Гераскевич прокоментував нещодавні слова російських гімнасток сестер Аверін, які можуть закінчити кар'єру, якщо їх усунуть від участі в ОІ-2024.

Цікаво, що гімнастки святкували окупацію Криму на стадіоні "лужники". Гераскевич впевнений, що таким пропагандистським спортсменам не місце на міжнародній арені. На думку українського спортсмена, закінчити зі спортом для них буде чудовим рішення.

Чому не кажуть, що російські війська мають залишити територію України? Я знаю відповідь. російські спортсмени – інструмент пропаганди. Замість того, щоб закликати росію припинити війну, вони намагаються зробити себе жертвами і переконати в цьому всіх навколо. До побачення, ми не будемо сумувати за вами,

– сказав Гераскевич.

Відзначимо, що Міжнародні федерації різних видів спорту продовжують відсторонювати від змагань спортсменів із росії та білорусі. Однак федерація дзюдо стійко стоїть на позиції, що спорт поза політикою, тому продовжує допускати до змагань спортсменів ворожих країн. Через це українські дзюдоїсти відмовились виступати під егідою IJF.