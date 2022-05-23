Геращенко розпочала новий сезон із феєричної перемоги зі стрибків у висоту в Італії

Ірина Геращенко тріумфувала вже на своєму першому старті у сезоні. Українська стрибунка у висоту перемогла на турнірі серії Continental Tour в Італії.

Геніальна перемога українки

27-річна легкоатлетка провела відмінний старт. Ірина Геращенко розпочала боротьбу в італійському секторі з 1.80, цю висоту українця взяла з першої спроби, пише 24 канал.

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Далі Ірина доволі легко з першого стрибка взяла висоту 1.85 метра. На висоту 1.90 метри пробились одразу п'ять стрибунок у висоту, серед яких була українка.

Геращенко знову з першої спроби підкорила планку. А от із цим завдання не змогли впоратись її суперниці, а особливо італійка Єлена Валлортігара, яка зупинилась на висоті 1.85 метра.

Ірина спробувала взяти планку на 1.93. На жаль, українка використала три спроби, але не змогла покращити свій результат. Однак і підкореної висоти вистачило для того, щоб підійнятись на найвищу сходинку п'єдесталу.

Трійка призерок (у метрах)

Ірина Геращенко (Україна) – 1.90 Лю Явен (Китай) – 1.85 Єлена Валлортігара (Італія) – 1.85

До "персонал бест" Геращенко не вистачило дев'яти сантиметрів – 1.99 метри, який вона встановила у 2019 році на відкритому просторі. А найкращий результат у приміщенні для Ірини складає 1.98 метри.

Українські легкоатлетки штурмують змагання

Діамантова ліга у Бірмінгемі принесла Україні аж три нагороди. Вікторія Ткачук та Анна Рижикова сформували синьо-жовтий п'єдестал у бігу на 400 метрів із бар'єрами. Українки посіли друге та третє місця відповідно.

Марина Бех-Романчук знову стартувала у коронних для себе стрибках у довжину. Бех-Романчук стала другою, поступившись лише олімпійські чемпіонці-2020 з Німеччини Малайці Міхамбо. Марина у другій спробі показала свій найкращий результат – 6.66 метра. Цього вистачило для того, щоб посісти місце на подіумі. До цього легкоатлетка взяла "срібло" чемпіонату світу-2022 у Белграді у нетрадиційному для себе потрійному стрибку.

Ірина Геращенко зупинилась за крок від олімпійської нагороди у Токіо. Українка програла своїй партнерці по збірній Ярославі Магучіх.