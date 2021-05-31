Футболіст збірної України Цитаішвілі отримав громадянство Грузії

Федерація футболу Грузії оголосила про те, що півзахисник Динамо Георгій Цитаішвілі отримав грузинське громадянство.

Раніше повідомлялося, що рішення Цитаішвілі виступати за збірну Грузії пов'язане з сімейними обставинами. Це було бажання покійного дідуся півзахисника, про який гравець дізнався на похоронах від родичів.

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Георгій Цитаішвілі отримав громадянство Грузії / Фото: Федерація футболу Грузії

Кар'єра Цитаішвілі у цьому сезоні