"Новий план Бога, треба довіритись": зірка Шахтаря пропустить початок сезону через апендицит

Георгій Судаков не допоможе донецькому колективу в дебюті нового сезону. Все через проблеми зі здоров'ям футболіста.

Георгій Судаков пропустить початок сезону через апендицит. Півзахисник – лідер Шахтаря.

Варте уваги Успішне повернення Оболоні: чемпіонат України стартував з нульової нічиєї – відеоогляд матчу

"Далі – більше"

Георгій Судаков з певним сумом, проте вірою у майбутнє самотужки повідомив, що він не зможе бути в обоймі донецького колективу певний період. Півзахисник анонсував свою відсутність, яка спричинена досить несподіваним фактом. Судаков зазначив, що він пропустить початок сезону через апендицит, проте сприймає такий діагноз, як випробування, котре повинен з гідністю пройти.

На жаль, цей сезон починається без мене. Апендицит прийшов несподівано… Новий план Бога, треба йому довіритись! Далі – більше,

– написав Судаков.

Слова Судакова / інстаграм півзахисника

Судаков у минулому сезоні у складі Шахтаря

Георгій був визнаний найкращим гравцем донецького колективу в сезоні-2022/23.

До того ж Судаков став найкращим молодим гравцем УПЛ.

Минулого сезону півзахисник провів 39 матчів за "гірників" у всіх турнірах, у яких забив п'ять голів та віддав 11 результативних передач

Варто відзначити, що у новому сезоні Судаков виступатиме у Шахтарі під 10 номером, який перейшов йому від Михайла Мудрика.

Свій перший матч у новому сезоні Шахтар зіграє проти Металіста 1925 в рамках Української Прем'єр-ліги. Поєдинок відбудеться уже 29-го липня о 17:00.