Півзахисник Шахтаря зізнався, кого "гірники" хотіли отримати у суперники в 1/8 Ліги Європи

Донецький Шахтар пройшов французький Ренн на шляху до 1/8 фіналу Ліги Європи. 24 лютого "гірники" отримали свого нового суперника у єврокубках.

Перша гра між Шахтарем та Ренном закінчилась перемогою "гірників" 2:1, а вже у Франції команди визначили учасника 1/8 фіналу у серії пенальті. Основний та додатковий час 2:1 за французами, а по пенальті – 3:2, точнішими були донеччани. Анатолій Трубін відбив три 11-метрові удари суперника.

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Судаков: В 1/8 Ліги Європи слабких команд немає

У літаку, коли футболісти Шахтаря повертались додому, "гірники" дізнались свого наступного суперника. Ним став Феєнорд, який був фіналістом Ліги конференцій, де мінімально поступився італійській Ромі 1:0.

Півзахисник донецького клубу Георгій Судаков прокоментував результати жеребкування.

Хороша команда, яка минулого року грала у фіналі Ліги конференцій, а зараз на першому місці в чемпіонаті Нідерландів. Я знаю деяких футболістів, це дуже талановиті та перспективні гравці,

– сказав "гірник"

"Напевно, багато хто не хотів Арсенал

Спочатку у розташуванні Шахтаря пожартували, що команді випав Арсенал, за який виступає Олександр Зінченко. Однак це все залишилось лише жартом, на який Судаков відреагував дуже спокійно. Адже футболіст ще перед початком жеребкування ставив на те, що їм випаде саме лондонський клуб.

Георгій зізнався, що найбільше у команді хотіли, аби їм випав угорський Ференцварош, за який раніше пограв Олександр Зубков.

Ми побачили, які команди є. Десь може хотіли Ференцварош. Але в 1/8 Ліги Європи слабких команд немає. Там всі на високому рівні. Напевно, багато хто не хотів Арсенал. Однак Феєнорд не набагато слабша команда,

– заявив Судаков.

Перша гра проти Феєнорда відбудеться 9 березня, а матч-відповідь – 16 березня. Перша зустріч для "гірників" буде домашньою.