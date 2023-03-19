Захисник "гірників" повернувся у загальну групу Шахтаря. Віктор Корнієнку пропустив сім місяців футболу через страшну травму.
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Довгоочікуване повернення
У серпні 2022-го року у матчі 2-го туру УПЛ проти Кривбаса Корнієнко зіткнувся з суперником і порвав передню хрестоподібну зв'язку колінного суглоба. Віктора прооперували у Римі 5-го вересня. Лікарі прогнозували повернення захисника перед стартом другої частини сезону, однак відновлення захисника на футбольне поле трохи затягнулось. Про свій камбек лівий фулбек "гірників" сповістив у своїх соціальних мережах.
Настав цей день і я повернувся у загальну групу. Дуже важкий був період, попереду ще дуже багато роботи. Один крок зроблено, залишився ще один. Працюю далі, рухаюсь до поставленої мети,
– написав Корнієнко.
Кар'єра лівого захисника
- Віктор Корнієнко – вихованець донецького Шахтаря. Саме у стані "гірників" лівий захисник розпочав свій професійний шлях, проте, як зазвичай, свого часу виступав на правах оренди за Маріуполь. За "кротів" Віктор провів 30 матчів, в яких забив 1 гол та віддав 4 асиста.
- Корнієнко також виступав за юнацькі збірні України, а у 2019 році з командою "синьо-жовтих" U-20 ставав чемпіоном світу. За основну збірну Віктор провів два поєдинка, в яких відзначився одним голом.
- Transfermarkt оцінює лівого фулбека у 2,5 мільйона євро.