Гент з Яремчуком розбив принципового суперника на виїзді: відео

У неділю, 24 січня Гент на виїзді зіграв проти Левена у рамках 21 туру чемпіонату Бельгії. Роман Яремчук допоміг команді перемогти.

Українець Роман Яремчук вийшов у стартовому складі Гента та провів на полі 76 хвилин. Його команда вже з перших хвилин кинулась в атаку, пише 24 канал.

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Впевнена перемога Гента

Вже на 6-й хвилині рахунок було відкрито. Справжня "пожежа" була біля володінь Левена, оборонці все ніяк не могли вибити м'яч далі від воріт. На підхопленні першим був Мохаммаді та потужно пробив у ближню дев'ятку воріт – 0:1 без шансів для воротаря.

Гент відкрив рахунок

На перерву команди пішли за мінімальної переваги гостей. Після відпочинку Гент подвоїв перевагу. На 50-й хвилині Кумс зіграв на випередження та першим дістався головою до м'яча, легко перегравши голкіпера Ромо – 0:2.

Результативний удар Кумса

Вже за чотири хвилини гості знову забили. Цього разу Букарі вийшов віч-на-віч з воротарем та опинившись перед воротами впевнено переграв стража Левена – 0:3.

Гол Букарі

Як не старався Яремчук, але відзначитись українському форварду не вдалось. Інші українці Ігор Пластун та Роман Безус у заявку на поєдинок навіть не потрапили.