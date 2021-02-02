Друга спроба: перший клуб Роналду знову веде перемовини з Яремчуком

Український нападник Роман Яремчук може таки змінити клубну прописку. Португальський Спортинг відновив інтерес до українського форварда Гента.

Джерело: Record.pt

Лісабонський клуб несподівано повернувся до кандидатури Романа Яремчука. Португальці вже одного разу отримали відмову від Гента щодо купівлі українського форварда, але їх це не зупинило.

До теми: Щедра сума: італійський гранд веде перемовини щодо купівлі Яремчука

Друга спроба Спортинга

Спортингу не вдалось реалізувати трансфер нападника Браги Паулінью. Після чого португальці вирішили таки спробувати придбати гравця збірної України. Клуб вже начебто поновив перемовини з Гентом.

Цікаво, що трансферне вікно у Португалії закривається 2 лютого, тому у сторін є обмаль часу, щоб таки завершити цей трансфер. У португальського гранда є серйозний конкурент у вигляді італійської Роми, яка готова віддати за Романа близько 12 мільйонів євро.

Чому Спортинг раніше отримав відмову від Гента? Бельгійців не влаштувала сума, яку пропонував португальський клуб за Яремчука. Перший клуб Роналду був готовий купити Романа за 10 мільйонів євро.

Українець висловив бажання залишитися у Бельгії, хоча раніше вимагав трансферу у інший клуб. На рішення Яремчука начебто вплинуло хороше взаєморозуміння з головним тренером Хейном Ванхазебруком.