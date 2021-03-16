Український нападник Коньяспора Артем Кравець забив у ворота Касимпаші у виїзному матчі 30 туру чемпіонату Туреччини.

Українець почав матч в запасі і вийшов на заміну на 89-й хвилині і вже через пару хвилин відкрив рахунок у матчі.

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Втім, довести матч до перемоги Коньяспор не зумів – Касимпаша зрівняла рахунок на 90+6 хвилині. Підсумкові 1:1.

Відео голу Кравця

Результативність Кравця

Кравець забив 8-й гол у сезоні чемпіонату Туреччини. Також на його рахунку 2 асисти в 21 матчі.