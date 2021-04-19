Гендиректор Шахтаря привітав Динамо з чемпіонством за 4 тури до завершення сезону

Шахтар 17 квітня програв Динамо у 22 турі та вже майже втратив шанси на золоті нагороди УПЛ. Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін вже навіть привітав одвічних конкурентів із чемпіонством.

Привітання від одвічного конкурента

Функціонер Шахтаря Сергій Палкін вже втратив надію на те, що "гірники" зможуть поборотись за чемпіонство у цьому сезоні УПЛ. Сталось це після мінімальної поразки (0:1) від киян, у якому донеччани не створили жодної гостроти біля воріт Георгія Бущана.

Варте уваги Жодних виправдань, – капітан Шахтаря Степаненко різко відреагував на поразку від Динамо

Після перемоги кияни збільшили свою перевагу над командою Луїша Каштру. Тепер між ними 10 очок різниці за 4 тури до завершення сезону.

Динамо у наступних матчах зіграє проти Інгульця, Ворскли, Маріуполя та Колоса. Вже у грі 23 туру з Інгульцем кияни можуть оформити чемпіонство.

Шахтар зустрінеться з Олександрією, Дніпром-1, Минаєм та Інгульцем.

Після українського "Ель Класіко" генеральний директор Шахтаря привітав столичний клуб із достроковим чемпіонством.

Я привітав Григорія Суркіса з чемпіонством. Він ніби не причетний до Динамо, а по факту – причетний, я думаю. Звісно, він прийняв мої вітання,

– заявив Палкін.

Відповідь Динамо

Григорій Суркіс є рідним братом президента Динамо Ігоря Суркіса. До слова, останній вже поділився своєю думкою щодо "золота" в УПЛ. Ігор Суркіс прийняв привітання від Палкіна, але поки ще не робить поспішних висновків.

Я ще почекаю. Треба поставити фінальну крапку. Це футбол, це спорт – розслаблятися не можна. Треба грати,

– відповів президент киян.