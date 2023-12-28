Футболісти повинні отримати гарантії: гендиректор Чорноморця про ситуацію з повістками

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що в київську Оболонь прийшла групова повістка на 25 осіб. Про своє бачення на ситуацію розповів генеральний директор Чорноморця Анатолій Місюра.

Футбольний менеджер вважає, що учасники чемпіонату України повинні отримати бронювання на період мобілізації. В іншому випадку сезон може бути не дограний.

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Місюра: Якщо клуби не гратимуть, то з кого комплектуватиметься збірна України

Водночас Анатолій Місюра зазначив, що не перешкоджатиме футболістам або працівникам клуба, які підуть захищати країну від російських загарбників.

Футболісти виконують свої завдання, збірна грає на міжнародних турнірах, де захищає честь України. Збірна комплектується із гравців футбольних клубів. А якщо клуби не гратимуть, то з кого комплектуватиметься збірна України? Якісь гарантії мають бути для футболістів, що вони дограють до кінця чемпіонату, гратимуть далі. Вони ж працюють, не гуляють. Робота оплачується, оподатковується. Ми розуміємо, що йде війна. Якщо хтось із футболістів захоче піти захищати країну, ніхто йому перешкоджати чи відмовляти не буде,

– розповів генеральний директор Чорноморця.

Історія з повістками в Оболоні