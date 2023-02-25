Ізраїль розпочав постачання в Україну зброї для нападу: Чорноморець креативно представив новачка

25 лютого 2023, 22:27
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Джерело:

Телеграм-канал Чорноморця

Одеський клуб активно провів комплектацію під час зимового трансферного вікна. Шостим новачком команди став ізраїльський хавбек Гай Хадіда.

1 березня закривається трансферне вікно в Україні. Команди поспішають заявити своїх нових гравців до початку матчів другого кола.

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Черговим новачком одеського Чорноморця став ізраїльський півзахисник Гай Хадіда. Південна Пальміра славиться своїм почуттям гумору, тож пресслужба "моряків" креативно підійшла до представлення першого легіонера з Ізраїлю.

"Ізраїль нарешті почав поставки в Україну зброї для нападу. Тепер історію перемог Чорноморця писатимуть ще й справа наліво.

Зустрічайте нового нападника Чорноморця – Гай Хадіда", – йдеться у повідомленні пресслужби.

Що відомо про "таємну зброю" Чорноморця

  • Гай Хадіда – універсальний футболіст, який може закрити будь-яку позицію у півзахисті.
  • 27-річний гравець успішно грав у чемпіонаті Ізраїлю. 
  • У складі Маккабі Петах-Тіква хавбек провів 49 матчів, у яких забив 11 голів. 
  • Футболіст має досвід виступів у єврокубках, а також у юнацькій збірній Ізраїлю.
  • Останньою командою Хадіда був турецький Сакарьяспор, де він був одноклубником українця Артем Кравця.
  • Трансферна вартість футболіста становить 250 тисяч євро.

Зміни Чорноморця

Взимку "моряки" значно оновили свій склад. Гравцями команди стали: нападник Даниїл Алефіренко (Зоря), півзахисники Євген Задоя (Колос), Олександр Васильєв (Львів), Олександр Демченко (Олександрія), словенський захисник Лука Гучек (Радомлє).

Натомість команду залишили дев'ять футболістів: Сергій Кравченко, Реалдо Філі, Манджрекар Джеймс, Іван Бобко, Іван Литвиненко, Сергій Суханов, Сергій Петько, Кевін Кубемба, Владислав Наумець.

Варте уваги! 4 березня Чорноморець зіграє матч 16 туру УПЛ проти Вереса. Гра розпочнеться о 14:00.
Автор: Сергій Шаховець