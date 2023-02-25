Ізраїль розпочав постачання в Україну зброї для нападу: Чорноморець креативно представив новачка

Одеський клуб активно провів комплектацію під час зимового трансферного вікна. Шостим новачком команди став ізраїльський хавбек Гай Хадіда.

1 березня закривається трансферне вікно в Україні. Команди поспішають заявити своїх нових гравців до початку матчів другого кола.

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Черговим новачком одеського Чорноморця став ізраїльський півзахисник Гай Хадіда. Південна Пальміра славиться своїм почуттям гумору, тож пресслужба "моряків" креативно підійшла до представлення першого легіонера з Ізраїлю.

"Ізраїль нарешті почав поставки в Україну зброї для нападу. Тепер історію перемог Чорноморця писатимуть ще й справа наліво.

Зустрічайте нового нападника Чорноморця – Гай Хадіда", – йдеться у повідомленні пресслужби.

Що відомо про "таємну зброю" Чорноморця

Гай Хадіда – універсальний футболіст, який може закрити будь-яку позицію у півзахисті.

27-річний гравець успішно грав у чемпіонаті Ізраїлю.

У складі Маккабі Петах-Тіква хавбек провів 49 матчів, у яких забив 11 голів.

Футболіст має досвід виступів у єврокубках, а також у юнацькій збірній Ізраїлю.

Останньою командою Хадіда був турецький Сакарьяспор, де він був одноклубником українця Артем Кравця.

Трансферна вартість футболіста становить 250 тисяч євро.

Зміни Чорноморця

Взимку "моряки" значно оновили свій склад. Гравцями команди стали: нападник Даниїл Алефіренко (Зоря), півзахисники Євген Задоя (Колос), Олександр Васильєв (Львів), Олександр Демченко (Олександрія), словенський захисник Лука Гучек (Радомлє).

Натомість команду залишили дев'ять футболістів: Сергій Кравченко, Реалдо Філі, Манджрекар Джеймс, Іван Бобко, Іван Литвиненко, Сергій Суханов, Сергій Петько, Кевін Кубемба, Владислав Наумець.

4 березня Чорноморець зіграє матч 16 туру УПЛ проти Вереса. Гра розпочнеться о 14:00.