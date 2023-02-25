1 марта закрывается трансферное окно в Украине. Команды спешат заявить своих новых игроков к началу матчей второго круга.

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Очередным новичком одесского Черноморца стал израильский полузащитник Гай Хадида. Южная Пальмира славится своим чувством юмора, так что пресс-служба "моряков" креативно подошла к представлению первого легионера из Израиля.

"Израиль наконец-то начал поставки в Украину оружия для нападения. Теперь историю побед Черноморца будут писать еще и справа налево.

Встречайте нового нападающего Черноморца – Гай Хадида", – говорится в сообщении пресс-службы.

Что известно о "тайном оружии" Черноморца

  • Гай Хадида – универсальный футболист, который может закрыть любую позицию в полузащите.
  • 27-летний игрок успешно играл в чемпионате Израиля.
  • В составе Маккаби Петах-Тиква хавбек провел 49 матчей, в которых забил 11 голов.
  • У футболиста есть опыт выступлений в еврокубках, а также в юношеской сборной Израиля.
  • Последней командой Хадида был турецкий Сакарьяспор, где он был одноклубником украинца Артём Кравца.
  • Трансферная стоимость футболиста составляет 250 тысяч евро.

Изменения Черноморца

Зимой "моряки" значительно обновили свой состав. Игроками команды стали: нападающий Даниил Алефиренко (Заря), полузащитники Евгений Задоя (Колос), Александр Васильев (Львов), Александр Демченко (Александрия), словенский защитник Лука Гучек (Радомле).

Команду покинули девять футболистов: Сергей Кравченко, Реалдо Фили, Манджрекар Джеймс, Иван Бобко, Иван Литвиненко, Сергей Суханов, Сергей Петько, Кевин Кубемба, Владислав Наумец.