Гассієв не витримав спарингу з Кличком, втікши наступного ж дня

Український боксер Сергій Радченко розповів, як тренувався у таборі Володимира Кличка. За словами українця, спаринги з Володимиром Володимировичем витримували одиниці.

Табір Кличка нихто не витримував

Як приклад Радченко навів історію з росіянином Муратом Гассієвим, який приїхав до Маямі на один із зборів Кличка і найпершим став у ринг із українцем.

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"Я неодноразово бував у таборі у Володимира Кличка. Правда, що в нього все жорстко. Пам'ятаю, як до Маямі приїхав Гассієв і найпершим став у спаринги. Наступного дня ми його більше не побачили. І в Австрію прилітав англієць – теж провів один спаринг та поїхав", – розповів він.

Про табір Усика

Також Сергій згадав тренування і з Олександром Усиком. У них була спільна промоутерська компанія К2 Promotion, тому Радченко та Усик неодноразово боксували разом.

"Усика я знаю ще щодо збірної України, ми давно знайомі. І спарингували, і боксували, і компанія К2 спільна, тому, коли Усик готувався до своїх професійних боїв, мене теж неодноразово запрошували на спаринги. Я навіть допомагав йому готуватись до бою проти Хука. Не повний збір, але був там", – підсумував бокер.