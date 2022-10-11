У Чехії більше не раді НХЛ, – зірка світового хокею обурений участю росіян у турнірі

Російські хокеїсти мали б пропустити матчі НХЛ у Чехії. Однак їм вдалося виступити на турнірі попри рекомендації МЗС.

7 та 8 жовтня Сан-Хосе та Нешвілл зіграли у Празі у двох матчах регулярного чемпіонату НХЛ. Російський форвард Предаторс Яків Тренін взяв участь у двох матчах, нападник Шаркс Євген Свічніков – в одній.

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Гашек: Російські хокеїсти не повинні брати участь у цих матчах

Хоча раніше була інформація про те, що влада Чехії заявила, що росіяни не отримають візи на матч у Чехії. Цю інформацію підтвердили також у Міністерстві закордонних справ у листі до НХЛ.

Чеський хокеїст, дворазовий володар Кубка Стенлі та олімпійський чемпіон Домінік Гашек прокоментував участь росіян у матчах. Він звернувся до НХЛ з проханням перепросити за участь російських хокеїстів у матчах ліги в Празі.

"На вихідних у Празі відбулися два матчі чемпіонату НХЛ. Керівництво ліги не виявило повагу до позиції МЗС Чехії про те, що російські хокеїсти не повинні брати участь у цих матчах.

У Чехії більше не раді НХЛ, допоки керівництво ліги не піде у відставку, а нове не просити вибачення перед нашою країною", – написав відомий хокеїст.

Що відомо про чеського хокеїста