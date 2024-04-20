Прийшов на зважування з пляшкою пива: скандальний Гарсія шокував публіку перед боєм з Хейні

Американський боксер Раян Гарсія зухвалою поведінкою ледь не зірвав поєдинок проти Девіна Хейні. Через свої примхи зірковий спортсмен може згубити кар'єру.

Перед чемпіонським поєдинком у Брукліні між Раяном Гарсію та Девіном Хейні відбулася традиційна церемонія зважування. Справжню клоунаду влаштував претендент на пояс колишнього суперника Ломаченка.

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Безглуздий вчинок Гарсії

Раян Гарсія не став очікувати Девіна Хейні, а одразу став на ваги. Ба більше, зірковий боксер прийшов на зважування з пляшкою пива. Гарсія випив напій прямо на вагах, спровокувавши відповідну реакцію публіки.

Гарсія випив пиво під час зважування: відео

Все б нічого, але боксер провалив зважування. Гарсія не вклався в ліміт ваги у 63,5 кілограма, показавши 64,95. Натомість вага Хейні відповідала усім вимогам – 63,5.

Реакція на поведінку Гарсії

Таким чином, навіть у разі перемоги Гарсія не зможе претендувати на чемпіонський пояс Девіна Хейні.

На клоунаду Гарсії різко відреагували відомі боксери, назвавши таку поведінку непрофесійною. На думку чемпіона WBC у легкій вазі Шакура Стівенсона, "Короля Раяна" повинні були знімати з поєдинку. Проте організатори вирішили не зривати бій, який принесе великі прибутки.

Бій Хейні та Гарсії відбудеться 20 квітня у Брукліні. В андеркарді поєдинку українець Сергій Дерев’янченко битиметься проти американця Вон Александера.

Нагадаємо, що Гарсія не вперше епатує вболівальників. Під час битви поглядів 25-річний боксер влаштовував розбірки з Хейні. А перед самим поєдинком зробив пропозицію одружитися порноактрисі Саванні Бонд.