Гарний клуб із палкими фанатами, – тренер Шахтаря відреагував на прихід Шевченка до керма Дженоа

Андрій Шевченко тепер керуватиме Дженоа. Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі радий такому призначенню.

"Бажаю Шевченку всього найкращого"

Головний наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі позитивно відреагував на рішення Дженоа. Італійський фахівець впевнений, що такий крок є правильним зі сторони Андрія Шевченка.

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Де Дзербі зазначив, що Дженоа – гарний клуб із хорошим розвитком.

Бажаю Шевченку всього найкращого. Генуя – чудове місто, в якому грає чудовий клуб із необхідною інфраструктурою та пристрасними вболівальниками. Колись Шева зробив правильний крок, коли очолив збірну України. Наразі він зробив правильний крок, погодившись переїхати до Італії,

– сказав тренер "гірників".

Українському наставнику прийдеться підіймати команду у верхню частину таблиці Серії А. Клуб після 12 турів посідає лише 17 місце серед 20 команд італійської першості, у його активі 9 очок. Дебют Шевченка на посту тренера Дженоа відбудеться 21 листопада, у цей день "грифони" вдома прийматимуть Рому.

Що відомо про призначення Шевченка