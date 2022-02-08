Гарматний гол Кулача допоміг Динамо здобути перемогу в Туреччині: відео шедевру

Київське Динамо провело передостанній товариський матч на зборах у Туреччині. Кияни мінімально обіграли Динамо Тбілісі.

Динамо Тбілісі – Динамо Київ 0:1

Гол: Кулач, 21

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Єдиний гол у матчі забив нападник киян Владислав Кулач, повідомляє 24 канал. Найкращий бомбардир УПЛ сезону-2020/2021 відзначився на 21-й хвилині гри.

Динамо проводило позиційну атаку й грузини тільки з другої спроби вибили м'яч з власного штрафного, але невдало. М'яч опинився у Віталія Буяльського, який відпасував на Кулача.

Нападник потужно пробив у дотик й не залишив шансів голкіперу.

Дивіться відео голу Кулача



Перед відновленням сезону-2021/2022 Динамо зіграло вже 8 матчів. Кияни здобули 6 перемог та двічі зіграли внічию.

Остання гра Динамо