Гармаш прокоментував гол у ворота Баварії – це перший гол Динамо в Лізі чемпіонів
Джерело:сайт Динамо
Київське Динамо лише у п'ятому турі Ліги чемпіонів забило перший гол в турнірі в цьому сезоні. Його автором став Денис Гармаш. Після матчу він прокоментував це взяття воріт.
Баварія є Баварія
Гармашу вдалося забити у другому таймі. Він вийшов на поле образу по перерві, а відзначився на 70-й хвилині. До цього часу Баварія забила двічі.
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За словами Гармаша, забитий гол – це єдине, що тішить у цьому матчі. Адже команда знову програла.
Баварія є Баварія. Було тяжко, у другому таймі ми вже пішли ва-банк, відповідали атакою на атаку. Добре, що забили, але програли – дуже шкода,
– відзначив Гармаш.
Про свій гол у ворота Баварії Гармаш коротко відповів "пощастило". І не відчуває себе нападником. Хоча за 20 матчів за Динамо в цьому сезоні забив вісім голів.
"Тренер випускає, значить, щось бачить у мені, що я можу зачепитися, притримати, віддати. Я ж радий, що можу виходити на поле", – підсумував Гармаш.
Відео голу Гармаша у ворота Баварії