Ганза викупила медаль Сікана з ЧС : клуб поверне її українцю або передасть у музей

Данило Сікан, який виступає на правах оренди у Німеччині, продав свою золоту медаль з чемпіонату світу U-20. Переможцем в аукціоні став нинішній клуб українця Ганза.

Благодійна місія виконана

Ганза змогла перебити усі ставки, які були зроблені у боротьбі за лот українського футболіста. Німецький клуб збирав кошти спільно з уболівальниками команди.

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Ставка німецького клубу була у розмірі 32 тисяч доларів, яку ніхто так і не зміг перевершити. Золота медаль чемпіонату світу до 20 років дісталась Ганзі за майже 1 мільйон гривень. Усі кошти підуть на потреби України.

Ганза не хотіла, щоб футболіст втрачав дорогоцінну нагороду, тому взяв участь в аукціоні на підтримку України. Тепер медаль повернеться у руки Сікана або буде виставлена у клубному музеї.

Клуб українця виступає у Другій лізі Німеччини. Після 29 турів Ганза посідає лише 13-те місце у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 37 очок.

Кар'єра Сікана у Ганзі