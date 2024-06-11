Шахова партія найвищої якості: колишній суперник Усика пояснив, чому буде цікавим бій-реванш

Американець Майкл Гантер у 2017-му поступився українцеві Олександру Усику в крузервейті. Нині обидва боксери виступають у надважкій вазі й Гантер має намір взяти реванш.

Ставши абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, українець Олександр Усик зробив себе найбільш бажаним суперником для кожного боксера. Проте так було далеко не завжди.

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Гантер хоче провести ще один бій з Усиком

Ще сім років тому маловідомий за кордоном Олександр Усик захищав титул чемпіона світу за версією WBO у першій важкій вазі проти перспективного американця Майкла Гантера.

Тепер вже Гантер, який, як і Усик, перейшов у надважку вагу, є не надто привабливим варіантом для Усика, який б'ється з головними зірками професіонального боксу. Однак Майкл пояснив, чому його реванш із українцем може бути цікавим.

Думаю, ми влаштували б чудове шоу, якби знову провели бій, а вболівальники побачили б шахову партію найвищої якості. Думаю, це було б прекрасно для боксу та історії в цілому,

– сказав Гантер.

Нагадаємо, в попередньому поєдинку Усик роздільним рішенням суддів переміг британця Тайсона Ф'юрі, вигравши останній престижний пояс WBC. Українець став першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.