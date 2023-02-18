Під час оборони Бахмута загинув майстер спорту з гандболу Роман Пронюк

Уродженець Коломиї здобував нагороди на всеукраїнських змаганнях, а також їздив на європейські. Герой України загинув на Донбасі під час боїв за Бахмут.

Вже майже рік як Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Чимало спортсменів не залишились осторонь війни, взявши зброю в руки заради захисту незалежності.

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Втрат серед них, на жаль, досить багато. Про чергову смерть спортсмена на фронті повідомили у Федерації гандболу України. На війні загинув Роман Пронюк.

Гандболіст загинув під час оборони Бахмута від російських фашистів. Роман пішов на фронт ще до повномасштабного вторгнення, перебуваючи у зоні АТО.

Спортсмен народився у Коломиї і був випускником Івано-Франківського коледжу фізичного виховання. У 1999 році Пронюк закінчив Львівський державний університет фізичної культури, після чого проходив військову службу у спортивному клубу армії у Львові

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Роман отримав звання майстра спорту з гандболу, а також виступав за СКА Львів та Енергетик Нетішин. Крім того, гандболіст часто брав участь у європейських та українських змаганнях.

До прикладу, Роман був срібним призером Спартакіади України 1995 року. 28 лютого цього року йому виповнилося б 48 років… Світла пам'ять Герою України!