Галицько-волинське дербі: результати жеребкування Кубку України
Джерело:УАФ
Відбулося жеребкування 3-го попереднього етапу розіграшу Vbet Кубка України сезону-2021/2022. На цій стадії виступлять 22 клуби.
Головним протистоянням 3-го попереднього раунду Кубку України стане галицько-волинське дербі між львівськими Карпатами та луцькою Волинню.
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Результати жеребкування Кубку України
- Епіцентр (Дунаївці) – Нива (Тернопіль)
- Буковина (Чернівці) – Прикарпаття (Івано-Франківськ)
- Карпати (Львів) – Волинь (Луцьк)
- ЛНЗ (Черкаси) – Олімпік (Донецьк)
- Оболонь (Київ) – Полісся (Житомир)
- Чернігів (Чернігів) – Альянс (Липова Долина)
- Нікополь (Нікополь) – Таврія (Сімферополь)
- Балкани (Зоря) – ВПК-Агро (Вишневе)
- Скорук (Томаківка) – Металіст (Харків)
- Миколаїв (Миколаїв) – Вовчанськ (Покотилівка)
- Металург (Запоріжжя) – Гірник-Спорт (Горішні Плавні)
Сітка Кубку України
11 переможців 3-го попереднього раунду вийдуть до 1/16 фіналу. Там до них приєднаються ще 11 клубів УПЛ, окрім учасників єврокубків-2021/2022:
- Динамо
- Шахтар
- Зоря
- Колос
- Ворскла
Представники України в єврокубках розпочнуть боротьбу в Кубку України з 1/8 фіналу. Базовий день проведення цих матчів – 27 жовтня.
Поєдинки 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановано на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно. Фінал Кубка України має відбутися 11 травня 2022 року.