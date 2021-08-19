Галицько-волинське дербі: результати жеребкування Кубку України

Відбулося жеребкування 3-го попереднього етапу розіграшу Vbet Кубка України сезону-2021/2022. На цій стадії виступлять 22 клуби.

Головним протистоянням 3-го попереднього раунду Кубку України стане галицько-волинське дербі між львівськими Карпатами та луцькою Волинню.

Варте уваги Марлос вирішив завершити кар'єру у збірній України

Результати жеребкування Кубку України

Епіцентр (Дунаївці) – Нива (Тернопіль)

Буковина (Чернівці) – Прикарпаття (Івано-Франківськ)

Карпати (Львів) – Волинь (Луцьк)

ЛНЗ (Черкаси) – Олімпік (Донецьк)

Оболонь (Київ) – Полісся (Житомир)

Чернігів (Чернігів) – Альянс (Липова Долина)

Нікополь (Нікополь) – Таврія (Сімферополь)

Балкани (Зоря) – ВПК-Агро (Вишневе)

Скорук (Томаківка) – Металіст (Харків)

Миколаїв (Миколаїв) – Вовчанськ (Покотилівка)

Металург (Запоріжжя) – Гірник-Спорт (Горішні Плавні)

Сітка Кубку України

Базовий день проведення матчів – 31 серпня.

11 переможців 3-го попереднього раунду вийдуть до 1/16 фіналу. Там до них приєднаються ще 11 клубів УПЛ, окрім учасників єврокубків-2021/2022:

Динамо

Шахтар

Зоря

Колос

Ворскла

Базовий день проведення матчів 1/16 фіналу – 22 вересня.

Представники України в єврокубках розпочнуть боротьбу в Кубку України з 1/8 фіналу. Базовий день проведення цих матчів – 27 жовтня.

Поєдинки 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановано на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно. Фінал Кубка України має відбутися 11 травня 2022 року.