Галичанка на відмові суперників вийшла в 1/4 фіналу Єврокубку
Джерело:ФГУ
Львівська Галичанка вийшла до 1/4 фіналу Кубка ЄГФ. Другий матч із Бріксеном було скасовано через спалах коронавірусу в італійській команді. Матч мав пройти в Україні.
Остаточне рішення, як повідомляють у пресслужбі ГК Галичанка, має ухвалити Європейська федерація гандболу.
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13 січня, львівська Галичанка та Європейська федерація гандболу отримали лист від італійського клубу Бріксен, у якому йдеться, що у кількох гравчинь виявлено коронавірус і команда не зможе прибути у Львів на матч-відповідь, що мав відбутись цих вихідних.
"Теоретично переможцем 1/8 фіналу Єврокубка стає Галичанка, яка здолала Бріксен у першому матчі з рахунком 36:29. Втім, дочекаємось офіційного рішення Європейської федерації гандболу", – йдеться у повідомленні.
Шлях Галичанки
- В 1/16 фіналу Галичанка програла у матчі проти словацької Ювенти з рахунком 22:18, але все одно кваліфікувалася у наступну стадію турніру.
- Чергового суперника Галичанка дізнається вже наступного тижня – 18 січня. Самі ж чвертьфінальні матчі, за попередньою інформацією, відбудуться 12-го та 19 лютого.