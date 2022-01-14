Галичанка на відмові суперників вийшла в 1/4 фіналу Єврокубку

Львівська Галичанка вийшла до 1/4 фіналу Кубка ЄГФ. Другий матч із Бріксеном було скасовано через спалах коронавірусу в італійській команді. Матч мав пройти в Україні.

Остаточне рішення, як повідомляють у пресслужбі ГК Галичанка, має ухвалити Європейська федерація гандболу.

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13 січня, львівська Галичанка та Європейська федерація гандболу отримали лист від італійського клубу Бріксен, у якому йдеться, що у кількох гравчинь виявлено коронавірус і команда не зможе прибути у Львів на матч-відповідь, що мав відбутись цих вихідних.

"Теоретично переможцем 1/8 фіналу Єврокубка стає Галичанка, яка здолала Бріксен у першому матчі з рахунком 36:29. Втім, дочекаємось офіційного рішення Європейської федерації гандболу", – йдеться у повідомленні.

Шлях Галичанки