Галатасарай розірвав контракт з ексгравцем Динамо, який розкритикував стан поля

Джерело:офіційний сайт Галатасараю
Турецький Галатасарай вказав на вихід колишньому футболісту Динамо Юнесу Беланда. Гравець поскаржився на стан поля та був вигнаний з клубу.
Контракт з футболістом був розірваний 10 березня в односторонньому порядку. Причиною такого різкого рішення стала критика від самого Юнеса Беланда у сторону стану поля рідного стадіону Галатасараю.
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Своє невдоволення марокканець висловив після нічийного матчу з Сівасспором, який завершився із рахунком 2:2. На думку футболіста, клуб жодним чином не стежить за станом газону місцевого стадіону: "На полі граємо ми, а вони повинні робити свою роботу як належить, щоб переконатися, що ми гратимемо в кращих умовах. Навіть на базі поле краще. Це нормально? Ні".
Керівництву турецькому клубу не сподобались слова футболіста, які приносять шкоду іміджу клубу. Також така поведінка Юнеса є порушенням умов його контракту та внутрішньої дисципліни команди.
Навіть статус одного з лідерів не допоміг Беланді зберегти місце у команді. Футболіст прибув у Туреччину у 2017 році, перейшовши зі складу киян. У футболці Галатасараю ексгравець Динамо провів 28 матчів у всіх турнірах, у яких наколотив 8 голів та тричі асистував партнерам по команді.Кольори Динамо Беланда захищав у 2013/2017 роках. За столичну команду марокканець зіграв 56 матчів, яких забив 8 голів.