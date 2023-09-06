Через страх дискваліфікації: Галатасарай готовий заплатити Шахтарю за бразильського втікача

З початку повномасштабного вторгнення чинний чемпіон України втратив багато футболістів через правило ФІФА для легіонерів з УПЛ. Згідно ньому футболісти мали право до 30 червня 2024 року піти з клубу в оренду або ж остаточно, якщо в цей період у них закінчувався контракт.

Проте бразилець Тете не мав юридичного права залишати Шахтар безплатно, адже влітку 2023 року перебував на території України. Згідно правил, якщо футболіст уже повернувся в Україну, то вдруге скористатися правом в односторонньому порядку призупинити контракт не може.

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Турецький клуб готовий домовлятися

Вінгер, за якого Шахтар у 2019 році заплатив Греміо 15 мільйонів євро, після початку повномасштабного вторгнення не грав в Україні. Він на правах оренди виступав за Ліон (19 матчів, 6 голів та 5 асистів) та Лестер (14 поєдинків, 1 гол). А в серпні 2023 року підписав повноцінний контракт із Галатарсараєм на правах вільного агента. Це не сподобалося "гірникам" і вони звернулися до суду.

Спочатку керівництво Галатасарая вважало, що діє відповідно до всіх юридичних норм та не збиралося нічого сплачувати Шахтарю. Проте, судячи з усього, після досить аргументованих претензій "гірників" боси турецького гранда висловили готовність домовлятися про досудове вирішення спору.

Зазначається, що боси та юристи Галатасарая вже ведуть консультації з Шахтарем з приводу того, щоб чемпіон УПЛ отримав компенсацію за Тете, а замість цього відкликав скаргу, яку подав до ФІФА.

. Бразильський вінгер Тете вже провів за стамбульську команду 3 матчі, проте результативними діями не відзначався. За "гірників" футболіст зіграв 108 матчів, забив 31 гол та віддав 15 асистів.