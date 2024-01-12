Чоловік Світоліної відверто зізнався, що давно мріє закінчити кар'єру: що змушує його виступати

Чоловік Еліни Світоліної Гаель Монфіс поділився думками щодо завершення кар'єри. Він назвав пріоритети в житті.

За словами Монфіса, теніс більше не є пріоритетом. Він наголошує, що зараз в його житті найголовніше – батьківство.

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Чоловік Світоліної про закінчення кар'єри

"Знаєте, я вже стільки років хочу закінчити. Ще з часів ковіду, але ж тоді я був у топ-10. Люблю теніс, але він не все моє життя, а люди про це забувають. Моє життя – це батьківство. Теніс дає мені інше – різні цінні моменти й дуже важкі.

Мені багато чого подобається в нашому спорті, але з віком, очевидно, з’являється багато речей, якими я не хочу більше займатися. І, якщо бути до кінця чесним, дорослішання й освіта моєї дитини сьогодні для мене важливіші", – сказав він.

Гаель наголосив, що прагне проводити більше часу з родиною. Однак виступатиме скільки, скільки це буде приносити йому задоволення.

Я щасливий і нам приємно подорожувати разом, але я б хотів, щоб вона частіше була вдома. І хотів би проводити з нею більше часу. Але поки я можу грати й відчуваю бажання насолоджуватися кар'єрою, я буду намагатися це робити", – додав Монфіс.

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