18 травня Усик таки поб'ється проти Ф'юрі, якщо у того в житті знову щось не станеться. Нову офіційну дату зустрічі повідомила промоутерська компанія Queensberry Promotions, яка представляє інтереси Тайсона. Українець у цей момент був якраз на ринзі у своєму тренувальному таборі. Український чемпіон світу розповів, чи погоджувався про перенесення поєдинку під тиском, чи сам погодився на це рішення.

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Усик готовий побитись із Ф'юрі у будь-який час

Олександр запевнив, що готовий вийти у ринг проти "Циганського короля" у будь-який день, час та пору року. Не обійшлось без гумору від українця.

Під пістолетом. Ні, я готовий боксувати за абсолюта у будь-який час дня і ночі, дорогий мій,

– відповів Усик.

Нагадаємо, що попередньо бій за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті повинен був відбутись вже 17 лютого у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Однак перенесений через травму Ф'юрі, який 2 лютого отримав серйозне розсічення у спарингу. Суперник, який завдав Тайсону ушкодження, вже прокоментував цей неприємний момент.

Натомість у команді Усика заговорили про зміну суперника, аби таки провести бій 17 лютого. Мова йшла про непереможного Філіпа Хрговича із Хорватії. Однак нічого не вдалось.

Тепер Ф'юрі буде відновлюватись від травми, а Усику готуватись та чекати травня.

Цікаво, чи станеться щось із Тайсоном на початку травня?