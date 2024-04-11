Готовий перемогти Усика й напідпитку: Ф'юрі зухвало прокоментував майбутній бій за абсолют

Непереможні Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі вже 18 травня вийдуть на ринг, щоб в очному протистоянні визначити сильнішого. Переможець стане першим абсолютним чемпіоном світу "королівської" вагової категорії в епоху чотирьох поясів.

Напередодні відбулася пресконференція "Циганського короля", яка була присвячена майбутньому поєдинку. На ній британський боксер знову продемонстрував показову самовпевненість.

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Чергова зухвалість від Ф'юрі

Володар пояса WBC заявив, що може перемогти українського чемпіона Олександра Усика без тренувань та навіть з похміллям.

Я думаю, що якби я взагалі не тренувався в цьому таборі, приїхав із вагою +25 кілограмів і за день до цього випив 15 келихів пива Peroni, а на наступний день вийшов на бій, то що б він зробив? Стрибав і джебив мене? Нічого не хочу сказати про нього, але він нічого не зміг зробити з Дереком Чісорою, це був бій 50 на 50,

– сказав Ф'юрі.

Також британець прокоментував свої образи в бік українця та постійні ігри розуму, які відбуваються між боксерами. Він заявив, що нічого не має проти Олександра Усика та поважає його, проте не пропустив можливість у притаманному собі стилі вчергове вколоти майбутнього суперника.

Нічого особистого, виключно бізнес для обох боксерів. Я не ненавиджу його, він не ненавидить мене. Він чоловік, який вірить у Бога, поважаю його. Як боксер він був абсолютом у важкій вазі, має кілька поясів у надважкій. Всі повинні враховувати та поважати ці досягнення. Хороший боксер, тяжкий виклик для мене. Але я дуже впевнений у власних здібностях.

І не треба казати, що він лайно лише через поразку в бою зі мною. Коли я переміг Кличка, Вайлдера – всі казали, що вони лайно. Будь ласка, не кажіть, що Усик – лайно, коли переможу його. Тому що він не лайно, він – абсолют у важкій вазі, об’єднаний чемпіон у надважкій", – заявив британець.

. Під час пресконференції своєю думкою стосовно бою поділився також промоутер британського боксера Френк Воррен . Він заявив, що Тайсон Ф'юрі знає про ахіллесову п'яту Олександра Усика й обов'язково спробує цим скористатися.

Зазначимо, що у квітні відбудеться ще один бій Ф'юрі проти українського боксера. На ринг вийде брат "Циганського короля", де битиметься з Костянтином Довбищенком.