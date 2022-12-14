"Цей поєдинок хоче весь світ": Ф'юрі анонсував мегафайт на 2023 рік

"Циганський король" вже точно вирішив проти кого проведе свій наступний поєдинок. Це буде найбільш очікуваний бій для всіх фанатів боксу.

Чемпіон світу у надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі зацікавлений скоріше провести бій за звання абсолюту проти володаря поясів WBA, WBO та IBF Олександра Усика.

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Більше того, скандальний боксер навіть назвав орієнтовну дату поєдинку. За його даними сторони домовляються провести бій у лютому.

"Сподіваюся, що поєдинок з Усиком буде наступним. Це бій, якого я хочу. Це поєдинок, якого хоче весь світ. Якщо в наступному бою я не поб'юся з Усиком, то не знаю, що буде далі. Я не знаю, що може статися Розумієте, що я маю на увазі?

Я справді хочу далі побитися з Усиком. У серпні я закликав влаштувати цей бій і їм запропонували провести поєдинок у грудні. Вони не погодились. Побачимо, що принесе новий рік. Завжди йдуть розмови про Близький Схід у лютому, лютому та ще раз лютому. Подивимося, чи дотримаються вони свого слова і чи організують цей поєдинок у лютому", – сказав Ф'юрі.

Зазначимо, що бій проти Ф'юрі може бути останнім для Олександра Усика. Український боксер всерйоз замислився над завершенням кар'єри.

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