"Цей поєдинок хоче весь світ": Ф'юрі анонсував мегафайт на 2023 рік
Джерело:iFL TV
"Циганський король" вже точно вирішив проти кого проведе свій наступний поєдинок. Це буде найбільш очікуваний бій для всіх фанатів боксу.
Чемпіон світу у надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі зацікавлений скоріше провести бій за звання абсолюту проти володаря поясів WBA, WBO та IBF Олександра Усика.
До теми Ф'юрі займає першу позицію у рейтингу The Ring, чемпіон Усик поза конкуренцією у топ-10
Більше того, скандальний боксер навіть назвав орієнтовну дату поєдинку. За його даними сторони домовляються провести бій у лютому.
"Сподіваюся, що поєдинок з Усиком буде наступним. Це бій, якого я хочу. Це поєдинок, якого хоче весь світ. Якщо в наступному бою я не поб'юся з Усиком, то не знаю, що буде далі. Я не знаю, що може статися Розумієте, що я маю на увазі?
Я справді хочу далі побитися з Усиком. У серпні я закликав влаштувати цей бій і їм запропонували провести поєдинок у грудні. Вони не погодились. Побачимо, що принесе новий рік. Завжди йдуть розмови про Близький Схід у лютому, лютому та ще раз лютому. Подивимося, чи дотримаються вони свого слова і чи організують цей поєдинок у лютому", – сказав Ф'юрі.
Зазначимо, що бій проти Ф'юрі може бути останнім для Олександра Усика. Український боксер всерйоз замислився над завершенням кар'єри.
Що відомо про мегафайт Усик – Ф'юрі
- Очікується, що Усик і Ф'юрі можуть зустрітись у лютому чи березні 2023 року.
- Ймовірним місцем проведення називають Саудівську Аравію, де українець вдруге бився із Джошуа.
- Щоправда, на шляху до проведення поєдинку за звання абсолюту є дві перешкоди у вигляді обов'язкових претендентів на пояси WBA та IBF.
- І якщо проблему із Хрговичем, за словами промоутера Боба Арума, було вирішено, то рішення щодо обов'язкового захист поясу WBA ще не прийнято.