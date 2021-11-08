Ф'юрі зобов'яжуть битися з офіційним претендентом замість Усика

Чемпіон світу за версією WBC у важкій вазі Тайсон Ф'юрі змушений буде провести офіційний захист свого титулу. WBC зобов'яже Тайсона зустрітися з Ділліаном Уайтом.

Ф'юрі зустрінеться з Уайтом

Всесвітня боксерська рада 9 листопада затвердить бій між Ф'юрі та тимчасовим чемпіоном WBC Ділліаном Уайтом.

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Бій британських боксерів може відбутися у березні 2022 року на стадіоні "Міленіум" у Кардіффі (Уельс).

Замість Уайта 33-річний Ф'юрі міг зустрітися з українцем Олександром Усиком, який володіє титулами WBO, WBA, IBF.

Президент WBC Маурісіо Сулейман попереджав Тайсона, що організація призначить йому обов'язковий бій з претендентом, якщо Ф'юрі за місяць не домовиться про поєдинок з Усиком.

34-річний українець вимушений дати реванш Ентоні Джошуа, тому поєдинок Усика з Ф'юрі найближчим часом не відбудеться.

Ф'юрі може відмовити Уайту

Френк Уоррен, менеджер Ф'юрі, у коментарі talkSPORT зазначив, що його клієнт може відмовитися від бою з Уайтом.

Якщо угода буде правильною, він її прийме. Якщо Тайсон визнає, що йому не потрібно цього робити, то відмовиться від бою. Він у тому статусі, коли самостійно може приймати рішення,

– сказав Уоррен.

Менеджер Тайсона також переконаний, що WBC найближчим часом не прийматиме рішень по бою Ф'юрі – Уайт.