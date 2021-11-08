Ф'юрі зобов'яжуть битися з офіційним претендентом замість Усика
Джерело:The Telegraph
Чемпіон світу за версією WBC у важкій вазі Тайсон Ф'юрі змушений буде провести офіційний захист свого титулу. WBC зобов'яже Тайсона зустрітися з Ділліаном Уайтом.
Ф'юрі зустрінеться з Уайтом
Всесвітня боксерська рада 9 листопада затвердить бій між Ф'юрі та тимчасовим чемпіоном WBC Ділліаном Уайтом.
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Бій британських боксерів може відбутися у березні 2022 року на стадіоні "Міленіум" у Кардіффі (Уельс).
Замість Уайта 33-річний Ф'юрі міг зустрітися з українцем Олександром Усиком, який володіє титулами WBO, WBA, IBF.
Президент WBC Маурісіо Сулейман попереджав Тайсона, що організація призначить йому обов'язковий бій з претендентом, якщо Ф'юрі за місяць не домовиться про поєдинок з Усиком.
34-річний українець вимушений дати реванш Ентоні Джошуа, тому поєдинок Усика з Ф'юрі найближчим часом не відбудеться.
Ф'юрі може відмовити Уайту
Френк Уоррен, менеджер Ф'юрі, у коментарі talkSPORT зазначив, що його клієнт може відмовитися від бою з Уайтом.
Якщо угода буде правильною, він її прийме. Якщо Тайсон визнає, що йому не потрібно цього робити, то відмовиться від бою. Він у тому статусі, коли самостійно може приймати рішення,
– сказав Уоррен.
Менеджер Тайсона також переконаний, що WBC найближчим часом не прийматиме рішень по бою Ф'юрі – Уайт.Тайсон Ф'юрі у жовтні 2021 року у видовищному поєдинку вдруге поспіль достроково переміг американця Деонтея Уайлдера. Тайсон двічі побував у нокдаунах, але нокаутував Уайлдера та зберіг титул WBC.